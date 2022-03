Lubmin will keine Flüchtlinge aufnehmen Stand: 08.03.2022 16:23 Uhr Die Gemeinde Lubmin will vorerst keine Geflüchteten aus der Ukraine aufnehmen. Das hat Bürgermeister Axel Vogt per Dienstanweisung seiner Kurverwaltung mitgeteilt.

Die Gemeinde Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald), in der die Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ihre Anlandestationen haben, will vorerst keine Geflüchteten aus der Ukraine aufnehmen. Auch die umliegenden Gemeinden sollen sich daran halten, verfügte Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) per Dienstanweisung. Als Grund für seine Anweisung nannte Vogt auf Nachfrage des NDR die sogenannte kritische Infrastruktur in Lubmin, zu der demnach neben den beiden Pipelines auch industrielle Öl-Tanklager, der Industriehafen und das atomare Zwischenlager gehört.

Kleinere Straftaten in den vergangenen Tagen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) habe in dieser Woche vor möglichen Anschlägen in Deutschland gewarnt, so Vogt. Zudem habe es in den vergangenen Tagen in Lubmin kleinere Straftaten gegeben. Er sperre sich nicht grundsätzlich gegen die Aufnahme von Geflüchteten, erklärt Vogt weiter. Allerdings müsse diese koordiniert durch die Behörden erfolgen und nicht durch Privatinitiativen. Er wolle wissen, wer in die Gemeinde kommt.

Minister: Keine Hinweise auf Anschlag

Vorpommern-Greifwalds Landrat Michael Sack (CDU) sagte, dass die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine im gesamten Kreisgebiet organisiert werde, Lubmin sei da nicht ausgeschlossen. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SDP) teilte mit, ihm seien keine Hinweise auf mögliche Anschläge in Lubmin bekannt.

