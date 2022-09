Stand: 21.09.2022 06:42 Uhr Löcknitz: Festnahme nach Bedrohung mit Messer

Mit einem Großeinsatz hat die Polizei in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen 38-jährigen Polen festgenommen. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er in eine Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Der Mann soll am Dienstagmorgen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber insgesamt elf Autos beschädigt und Kennzeichen gestohlen haben. Als der Unternehmer den Mann an der Flucht hindern wollte, bedrohte dieser nach Polizeiangaben ihn und seinen Sohn mit einem Messer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.09.2022 | 07:30 Uhr