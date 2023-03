Stand: 23.03.2023 16:01 Uhr Landtag: Mehr Geld für Feuerwehrleute in MV

Feuerwehrleute mit besonderen Funktionen können vom Sommer an mit mehr Hilfen rechnen. Innenminister Christian Pegel (SPD) kündigte im Landtag höhere Aufwandsentschädigungen an. Seit zehn Jahren sind die Sätze für das Feuerwehr-Ehrenamt nicht erhöht worden - ein Kreiswehrführer beispielsweise kann im Monat bis zu 700 Euro bekommen. Es werde Zeit für mehr, so die CDU - um 30 bis 40 Prozent sollte die Entschädigung steigen, das müsse auch für Verdienstausfälle bei Einsätzen gelten. Die Union setzte das Thema auf die Tagesordnung und bekam dafür Beifall von FDP und Grünen. Innenminister Pegel erklärte, die Gespräche für höhere Entschädigungen liefen und seien in der Schlussphase, der Erlass komme im Sommer oder vielleicht etwas früher.

