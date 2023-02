Landräte in MV verweigern Auskunft zu Nebeneinnahmen Stand: 27.02.2023 04:57 Uhr Die sechs Landräte in Mecklenburg-Vorpommern verweigern Auskünfte zur Art und Höhe ihrer Nebenverdienste. Sie zeigen sich offen für mehr Transparenz - wenn diese auch für andere gilt.

Anders als ihre Kollegen in Schleswig-Holstein wollen die Landräte in Mecklenburg-Vorpommern nicht offenlegen, wie viel sie für Nebentätigkeiten bekommen. Auf Anfrage des NDR wurden keine Zahlen genannt. Zu Jahresbeginn haben die Landräte - drei gehören der SPD und drei der CDU an - eine Gehaltserhöhung um durchschnittlich 500 Euro auf fast 11.000 Euro bekommen. Sie stiegen eine Besoldungsgruppe nach oben. Während die Gehaltsstufen für Landräte öffentlich nachzulesen sind, bleibt geheim, wie viel sie nebenbei verdienen - zum Beispiel in kommunalen Aufsichtsräten oder in den Verwaltungsgremien der Sparkassen.

Landkreistag: Transparenzpflicht auch für andere

Der Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, Heiko Kärger (CDU), beispielsweise sitzt in der Spitze von drei Sparkassen-Gremien. Sie zahlten den Mitgliedern 2021 insgesamt gut 90.000 Euro aus. Kärgers Anteil ist nicht bekannt. Im Auftrag der Landräte erklärte der Landkreistag gegenüber dem NDR, anders als etwa für Bundestagsabgeordnete bestehe keine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung der Nebeneinkünfte. Generell sei man offen für mehr Transparenz, sie müsse dann aber auch für andere Amts- und Mandatsträger gelten. Die Landräte werden in Mecklenburg-Vorpommern jeweils für sieben Jahre direkt gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.02.2023 | 07:00 Uhr