Lahm und Šašić werben in Parchim für das Ehrenamt

Vornehmlich geht es um die Stärkung des Ehrenamtes. Lahm und Šašić wollen mit Vertretern aus Sport und Politik wie etwa Sportministerin Stefanie Drese (SPD), aber auch mit Mitgliedern aus Vereinen der Region ins Gespräch kommen. Daraus sollen dann Projekte entstehen, die das Ehrenamt nachhaltig stärken sollen. "Die EM ist mehr als ein Sportereignis. Sie soll auch ein Motor für das Gemeinwohl werden und neue Impulse für Engagement und Ehrenamt in der Bürgergesellschaft setzen. Diese Idee unterstütze ich voll und ganz", so Drese

Europameisterschaft 2024 soll Motor für das Ehrenamt in Deutschland werden

Lahm, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister und mit dem FC Bayern München acht Mal Deutscher Meister wurde, tritt in Parchim auch in Funktion des Turnierdirektors für die Fußball-Europameisterschaft 2024 auf. Diese Euro, so Lahm, solle ein Motor für das Ehrenamt werden - weit über den Fußball hinaus. Aus diesem Grund wurde vom Deutschen Fußball-Bund das Projekt #2024undDu ins Leben gerufen. Von heute Vormittag bis in den späten Nachmittag werden Šašić und Lahm im Parchimer Veranstaltungszentrum "Solitär" mit zahlreichen Interessierten ins Gespräch kommen.

Umfrage zu Ideen für den Amateursport

Neben Parchim gab es bereits in Frankfurt am Main sowie Ravensburg solche Treffen mit Vertretern aus den Amateur-Vereine, Flankiert wurden diese von einer Umfrage zu Problemen und Ideen im Amateursport. Über 60.000 Menschen nahmen an der Online-Befragung teil. Einige der 18.000 eingereichten Ideen zur Förderung des Ehrenamts sollen auch in Parchim diskutiert werden.

