Stand: 17.10.2019 06:56 Uhr

Kultusminister beraten über Sommerferien

Die Kultusminister der Länder beraten heute auf ihrer Konferenz in Berlin unter anderem über die Regelung für die Sommerferien. Hamburg und Berlin haben vorgeschlagen, den Zeitraum zu verkürzen, in dem die sechswöchigen Ferien stattfinden können. Mecklenburg-Vorpommern lehnt diese Pläne ab. Berlin und Brandenburg fordern, dass die Ferien frühestens am 1. Juli und nicht bereits im Juni beginnen. Sie wollen die jährlichen Verschiebungen der Sommerferien möglichst gering halten. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel war in diesem Jahr vom 1. Juli bis zum 10. August frei. Im nächsten Jahr beginnen die Sommerferien fast zwei Wochen früher.

Ministerium: Lernziele werden erreicht

Die Lernziele würden dennoch erreicht, heißt es aus dem Schweriner Bildungsministerium. Für eine Änderung der Regelung sieht es keinen Bedarf. Das Wirtschaftsministerium warnt vor einer Verkürzung der Sommerferienzeit. Dem Tourismus hier im Land würden mit jedem wegfallenden Ferientag sieben Millionen Euro an Einnahmen entgehen. Eine Verkürzung des Sommerferienkorridores sei nicht hinnehmbar, so Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Auch andere Bundesländer, wie Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt lehnen eine Änderung der Sommerferien-Regelung ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.10.2019 | 07:00 Uhr