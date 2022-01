Kulturbranche fordert Änderung der Corona-Regeln Stand: 21.01.2022 18:54 Uhr Mit einer Protestnote haben sich Kulturschaffende an das Kulturministerium des Landes gewandt. Sie fordern die sofortige und dauerhafte Öffnung der Kultureinrichtungen und die Abschaffung des Ampel-Stufenplans für ihre Branche.

"Ein Kino ist kein Kiosk", sagt ein Kinobetreiber aus Greifswald. Er und viele anderen Vertreterinnen und Vertreter der Branche ärgern sich über die häufige Änderung der Regeln für die Branche. Das Ampelsystem in Mecklenburg-Vorpommern bestimmt darüber, ob die Kultureinrichtungen öffnen dürfen oder schließen müssen. Je nachdem, auf welcher Stufe das Land beziehungsweise die Stadt oder der Landkreis auf der risikogewichteten Stufenkarte eingeordnet sind, kann sich das auch innerhalb weniger Wochen mehrfach ändern. Das mache eine zuverlässige Planung quasi unmöglich.

Ungleiche Behandlung der Branchen

Die Betroffenen finden es außerdem ungerecht, dass Restaurants und Fitnessstudios durchweg geöffnet sein dürfen. Dazu kommt, dass in anderen Bundesländer das kulturelle Leben nach wie vor weitergelaufen sei. Theater, Kinos, Museen sind da mit Auflagen geöffnet. Viele verstehen nicht, wieso Mecklenburg-Vorpommern solche strengen Richtlinien ausgerechnet im Kulturbereich durchsetzt. Künstlerinnen, Musiker, Theaterbetreiber, Einzelkünstler und Kinobesitzer haben sich in einem Positionspapier direkt an die Kulturministerin Martin gewandt und fordern umgehend eine Gleichstellung der Kultureinrichtungen mit anderen Institutionen des öffentlichen Lebens.

Hohe Umsatzeinbußen für Kulturschaffende

Gerade Selbstständige verzeichnen hohe Einbußen. Freie Musikerinnen und Musiker beispielsweise verdienten vor der Corona-Pandemie durchschnittlich 13.000 Euro Brutto im Jahr. In den vergangenen zwei Jahren sanken ihre Einnahmen noch weiter. Sie können die Auftritts-Ausfälle der vergangenen Jahre nicht mehr kompensieren. Verlässliche Zahlen fehlen allerdings noch. Die versprochenen Hilfen des Bundes kamen bislang nur bei den Wenigsten an. Vor einem Monat waren von den 2,5 Milliarden Euro aus dem Hilfsfonds lediglich 44 Millionen ausgezahlt. Die Anträge gelten als zu kompliziert.

Wie die Situation der Kultur in Mecklenburg Vorpommern insgesamt ist, diesem Thema widmet sich auch der aktuelle Kunstkaten "Kultur in Not" - am Sonntag ab 19 Uhr bei NDR 1 Radio MV und schon jetzt als Podcast. In einer knappen Stunde kommen Betroffene zu Wort, es gibt Kritik und Lösungsvorschläge - und dazu jede Menge Musik.

