Kühlungsborn: Entscheidung über Grundstück neben Villa Baltic vertagt

Stand: 05.12.2021 20:32 Uhr

Das städtische Baugrundstück am Baltic Park in Kühlungsborn soll für einen Anbau an die Villa Baltic verkauft werden. Beim Bürgerentscheid dazu am Sonntag wurde die erfordeliche Mindeststimmzahl nicht erreicht.