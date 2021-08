Kritik an Politik: Polizei-Gewerkschaft fordert mehr Personal Stand: 06.08.2021 13:58 Uhr Die Polizei in MV kann nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei zurzeit nur das Notwendigste leisten. Sie fordert von der Landespolitik mehr Anstrengungen für eine bessere Polizeiarbeit. Die innere Sicherheit sei Kernaufgabe des Landes.

GdP: Versprechen der Politik nicht eingelöst

Die Polizei müsse wieder eine Bürgerpolizei werden, die sich den Menschen im Land verpflichtet fühle, meinte Schumacher. Dazu gehöre auch eine Rund-um-die-Uhr-Besetzung von Polizeistationen. Auch deshalb müssten dringend mehr Beamte eingestellt werden. Das Versprechen der Politik, die Landespolizei bis 2022 auf insgesamt 6.200 Mitarbeiter zu vergrößern, sei nicht eingelöst worden. Im vergangenen Jahr seien nur knapp 4.900 Beamte beschäftigt gewesen - unterm Strich gerade 26 mehr als 2016.

Innere Sicherheit Kernaufgabe des Landes

Schumacher beklagt Personalmangel und eine steigende Aufgabenlast. Die Folgen seien Überlastung und hoher Krankenstand. Er fordert 6.200 Vollzeit-Stellen und gleichzeitig mehr Bürokräfte, um die Polizisten und Polizistinnen von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Innere Sicherheit, so Schumacher in seinem Appell an die Parteien, sei Kernaufgabe des Landes.

