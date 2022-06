Kostenloser Nahverkehr für Kinder in Vorpommern-Rügen Stand: 28.06.2022 07:33 Uhr Schülerinnen und Schüler im Landkreis Vorpommern-Rügen fahren ab dem kommenden Schuljahr kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen.

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr können die Kinder und Jugendlichen jetzt kostenlos zur Schule, zum Sport oder auch zu den Großeltern fahren. Landrat Stefan Kerth (SPD) sagte, dafür müssten jetzt noch einige Arbeitsschritte erledigt werden, damit zum ersten Schultag - am 15. August - jeder einen Fahrausweis vorzeigen kann. Es könne zum Start jedoch etwas rumpelig werden, so Kerth wörtlich. Er sei aber zuversichtlich, dass das klappt.

Gültigkeit der Fahrkarte im gesamten Landkreis - und darüber hinaus

Insgesamt 20.000 Schülerinnen und Schüler profitieren von der sogenannten Schülernetzkarte. Sie gilt auch in den Bussen, die über die Landkreisgrenze hinaus - also zum Beispiel von Ribnitz-Damgarten nach Graal-Müritz - fahren. Der Landkreis ist der erste mit einem solchen Angebot in Mecklenburg-Vorpommern. Freie Fahrt mit dem Nahverkehr gibt es für Schülerinnen und Schüler im Land bisher nur in der Stadt Rostock.

