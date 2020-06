Stand: 23.06.2020 14:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kontaktbeschränkungen in MV bis 10. Juli verlängert

Trotz weiterhin vergleichsweise weniger Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern werden die bisherigen Kontaktbeschränkungen im Land verlängert. Nach Angaben der Staatskanzlei beschloss das Kabinett am Dienstag, dass die Regelungen vorerst bis zum 10. Juli bestehen bleiben. Bislang galten die Beschränkungen nur bis zum 29. Juni.

Weitere Lockerungsberatungen am 30. Juni

Demnach ist im öffentlichen Raum der gemeinsame Aufenthalt von bis zu zehn Personen gestattet. Zudem können sich Angehörige von bis zu zwei Haushalten auch in größerer Personenzahl treffen. Bei einer größeren Beratung mit Kommunal- und Unternehmerverbänden sowie Gewerkschaften will die Regierung am 30. Juni ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bei einer Fortdauer der geringen Infektionsquote im Nordosten die Rücknahme weiterer Corona-Schutzvorkehrungen in Aussicht gestellt.

