Kobrow: Ermittlungen nach Brand in Schweinmastanlage Stand: 01.03.2021 06:35 Uhr Mindestens drei Millionen Euro Schaden, gut 100 Feuerwehrleute im Einsatz und rund 3.000 tote Tiere: das ist die Bilanz eines Feuers in einer Schweinemast in Kobrow. Nun beginnt die Ursachensuche.

Nach dem Feuer in einer Schweinemastanlage in Kobrow bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beginnen die Ermittlungen zur Brandursache. Wann die Experten ihre Arbeit aufnehmen können, konnte die Polizei am Montagmorgen nicht sagen. Das hängt davon ab, ob schon Untersuchungen im Stall möglich sind oder ob es in den Brandruinen noch zu gefährlich ist. Dort nämlich war das Feuer nach Ende der Löscharbeiten noch einmal aufgeflammt, hieß es von der Leitstelle - dieses kleine Feuer konnten die Feuerwehrleute aber schnell löschen.

3.000 Tiere verendet, drei Millionen Euro Schaden

Der Brand war am späten Sonntagvormittag im mittleren von drei großen Schweineställen ausgebrochen. Die größte Herausforderung für die Feuerwehrleute war es, den Brand so unter Kontrolle zu bekommen, dass er nicht auf die Nachbarställe übergreift. Nach etwa zwei Stunden war das gelungen. 6.000 Tiere konnten so gerettet werden. In dem brennenden Stall verendeten allerdings rund 3.000 Tiere. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens drei Millionen Euro.

110 Rettungskräfte vor Ort

Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner in der Umgebung zeitweise angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung wurde am Nachmittag wieder aufgehoben. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Kobrow, Sternberg, Dabel, Hohen-Pritz, Mustin, Witzin und Warin mit 110 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen. Durch ihren Einsatz konnten sie ein Überspringen der Flammen auf die restlichen Stallkomplexe verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 01.03.2021 | 06:00 Uhr