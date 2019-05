Stand: 23.05.2019 05:00 Uhr

Knappes Wahlergebnis sorgt für Diskussionen

Die neue Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) will in ihrem Amt stärker auf die Bürger zugehen. Sie wolle den Landtag sichtbarer machen, vor allem Jugendliche stärker einbeziehen und das Vertrauen in die Demokratie stärken, sagte die SPD-Politikerin. Das knappe Ergebnis bei Hesses Wahl sorgt weiter für Diskussionen.

Birgit Hesse ist neue Landtagspräsidentin Nordmagazin - 22.05.2019 19:30 Uhr Bildungsministerin Birgit Hesse ist zur neuen Landtagspräsidentin gewählt worden - allerdings mit nur einer Stimme Unterschied. 33 von 65 Abgeordneten votierten für sie.







Schlechtestes Wahlergebnis seit 1990

33 der 65 anwesenden Abgeordneten hatten am Mittwoch für Hesse gestimmt, 32 verweigerten ihr die Zustimmung, mindestens sieben davon aus den eigenen Koalitionsreihen. Es ist das schlechteste Ergebnis bei einer Präsidenten-Wahl seit 1990. Die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit kam auch zustande, weil Hesse sich selbst wählte.

Fehlende Rückendeckung in der Koalition

Das Ergebnis der geheimen Wahl ist auch ein Tiefschlag für die rot-schwarze Koalition. Die CDU sieht die Abweichler beim Regierungspartner, die SPD müsse sich Gedanken machen und intern ein bisschen aufräumen, meinte CDU-Fraktionsvize Wolfgang Waldmüller. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Krüger, widersprach. Seine Abgeordneten hätten geschlossen für Hesse gestimmt. Außerdem: Mehrheit sei Mehrheit, Hesse sei gewählt und sie werde eine gute Präsidentin.

Neue Landtagspräsidentin Hesse knapp gewählt NDR 1 Radio MV - 22.05.2019 18:10 Uhr Autor/in: Stefan Ludmann Birgit Hesse ist äußert knapp an die Spitze des Parlaments gewählt worden. Stefan Ludmann über eine Kandidatin und eine Koalition, die haarscharf an einer Niederlage vorbeischrammten.







Hesse will an Bretschneiders Arbeit anknüpfen

Hesse sagte, sie wolle mit ihrer Arbeit künftig auch das Vertrauen der Abgeordneten gewinnen, die sie nicht gewählt hätten. In ihrem knappen Wahlergebnis sehe sie keine Belastung für das Amt. Die neue Landtagspräsidentin erklärte außerdem, sie wolle das Engagement ihrer verstorbenen Vorgängerin Sylvia Bretschneider fortsetzen und sich für ein tolerantes und weltoffenes Mecklenburg-Vorpommern einsetzen.

Opposition sieht Unmut im Regierungslager

Mit Blick auf den knappen Wahlausgang meinte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg : "In der Koalition bröckelt und knirscht es gewaltig. Ob der Burgfrieden bis 2021 hält, steht in den Sternen." Das Vertrauen fehle, so die Fraktion Freie Wähler/BMV. Auch die AfD-Fraktion sieht die Regierungskoalition geschwächt. "Frau Hesse wurde zwar mit mehr als der Hälfte der abgegebenen Stimmen gewählt, verfehlte aber die Koalitionsmehrheit", sagte der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion, Nikolaus Kramer.

Martin und Meyer zu Ministern ernannt

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zudem zwei neue Minister ernannt. Die bisherige Leiterin der Vertretung Mecklenburg-Vorpommerns beim Bund in Berlin, Bettina Martin (SPD), ist jetzt offiziell Bildungsministerin. Der bisherige Staatskanzleichef Reinhard Meyer (SPD) Finanzminister. Er folgt Mathias Brodkorb nach, der sein Amt wegen fehlenden Vertrauens zwischen ihm und Schwesig Ende April aufgegeben hatte.

