Klimastiftung MV hat 165 Millionen Euro für Nord Stream 2 ausgegeben Stand: 09.06.2022 19:00 Uhr Die umstrittene Klimastiftung MV hat für Nord Stream 2 im Jahr 2021 Geschäfte im Umfang von 165 Millionen Euro getätigt. Das hat die Stiftung heute mitgeteilt. Davon wurden vor allem Waren, Gerätschaften und Dienstleistungen angekauft.

Die Stiftung hat unter anderem das Schiff "Blue Ship" gekauft, das dabei geholfen hat, die Pipeline am Ostseeboden zu befestigen. Zudem wurden Anteile an einem Schiffmakler, Werkzeuge, Fahrzeuge wie Radlader und Maschinen erworben.

Höhe der Summe war bislang nicht bekannt

Vieles davon war unter anderem durch NDR Recherchen bereits bekannt. Das Volumen der Geschäfte, die 165 Millionen Euro und die Aufträge an etwa 80 Unternehmen (die Hälfte davon in Norddeutschland ansässig), hat die Stiftung jetzt zum ersten Mal öffentlich gemacht. Die Aufträge wurden demnach in Absprache mit der Nord Stream 2 AG ausgelöst und von dieser vorfinanziert. Die Stiftung sollte zehn Prozent der Auftragssummen als Entgeld für ihre Dienstleistungen bekommen. Die 20 Millionen Euro, die die Stiftung von Nord Stream 2 für Klimaschutzprojekte bekommen hatte, seien jedoch nicht für die Pipeline verwendet worden, betonte der Stiftungsvorstand Erwin Sellering (SPD) in seiner Mitteilung.

Weitere Informationen Akte Nord Stream 2 - Gas, Geld, Geheimnisse Wie viel Einfluss übte Russland auf die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern aus? In diesem Podcast öffnen wir die Akte Nord Stream 2. mehr

Er unterstrich außerdem, dass die Landesregierung in all diese Geschäfte nicht eingebunden gewesen sei. Weiter ergänzt er, dass das Schiff, das unter zyprischer Flagge fährt, jetzt so schnell wie möglich verkauft und verbliebene Materialien per Auktion veräußert werden sollen. Die Stiftung soll nach Wunsch des Landtags und der Landesregierung aufgelöst werden und der Vorstand will zurücktreten. Außerdem wies Sellering den von der Landtagsopposition erhobenen Vorwurf der Geldwäsche als "verleumderische Stimmungsmache" zurück. Es gebe keinerlei Hinweise, dass das von Nord Stream 2 erhaltene Geld aus rechtswidrigen Taten stamme.

Die Klima- und Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern war von der Landesregierung 2021 gegründet worden. Sie sollte unter anderem mit verdeckten Geschäftstätigkeiten die Fertigstellung der Pipeline ermöglichen, weil am Bau beteiligte Firmen seit 2020 von US-Sanktionen bedroht waren.

Weitere Informationen Klimaschutzstiftung befreit Behörden nicht von Steuergeheimnis Der Vorstand der Klimaschutzstiftung MV weist den Vorwurf der Steuerhinterziehung als "haltlos" zurück. Das sorgt für Unmut in der Opposition. mehr Russland und Mecklenburg-Vorpommern: Chronologie der Landespolitik Schon lange gibt es Konflikte zwischen Russland und der Ukraine - eben so lange fährt die Landesregierung MV einen russlandfreundlichen Kurs. Eine Chronologie. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.06.2022 | 19:00 Uhr