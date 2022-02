Klimaschützer seilen sich von A20-Brücke ab Stand: 27.02.2022 15:07 Uhr Klimaschutzaktivisten haben für einige Stunden den Verkehr auf der A20 bei Tribsees blockiert. Die Demonstration war lange vorher angemeldet worden.

Wegen einer Protestaktion auf einer Brücke über die A20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist die Autobahn am Sonntag dort in beide Richtungen vorübergehend gesperrt worden. Zwei der rund 30 Demonstranten seilten sich von der Brücke ab, andere hängten Transparente ans Geländer, auf denen zu einer Wende in der Verkehrspolitik aufgerufen wurde, oder sie nutzten die Fahrbahn, um darauf Fahrrad oder Skateboard zu fahren.

Auch Hilfe für Geflüchtete

Für die Aktion hatten sich nach Angaben der Organisatorinen mehrere Initiativen aus dem Kunst- und Umweltschutzbereich in Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen. Es handelte sich um eine angemeldete Demonstration, die bereits Ende Januar hätte stattfinden sollen. Ursprünglich wollten den Angaben zufolge mehr Aktivistinnen und Aktivisten teilnehmen. Viele von ihnen seien jedoch an die deutsch-polnische Grenze gefahren, um Geflüchtete aus der Ukraine zu empfangen, so eine Sprecherin. Eine ähnliche, jedoch unangemeldete Aktion hatte es am Sonnabend in Schleswig-Holstein auf der A1 gegeben.

