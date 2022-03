Kitas fehlt wegen Corona-Infektionen das Personal Stand: 03.03.2022 08:09 Uhr Kitas in Mecklenburg-Vorpommern haben zunehmend Probleme die reguläre Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen.

Aktuell seien nicht nur viele Kinder sondern auch Erzieherinnen und Erzieher erkrankt, heißt es vom Städte- und Gemeindetag. Der Kommunalverband rechnet auch in den kommenden Wochen noch mit hohen Krankenständen in den Kitas. Das werde zu Einschränkungen der Betreuungsmöglichkeiten führen, so Geschäftsführer Andreas Wellmann.

Einrichtungen bemühen sich um Lösungen - Notbetreuung möglich

Angesichts der durch die Ministerpräsidentenkonferenz angestoßenen Öffnungsdebatte wolle man offen kommunizieren, um keinen falschen Eindruck zu erwecken, so Wellmann. Er wirbt bei Eltern und Arbeitgebern um Verständnis, falls Kinder zu Hause betreut werden müssen. Die Einrichtungsleitungen würden versuchen, die Betreuung so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Dennoch könne es in Abstimmung mit den Jugendämtern zu Notbetreuungen kommen.

Eltern sollen Kinder zu Hause testen

Wellmann bittet Eltern, ihre Kinder bereits zu Hause zu testen, falls Krankheitssymptome auftreten und bei Infektionsverdacht nicht in die Kita zu bringen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bei Kindern bis zu fünf Jahren zuletzt bei 2.121. In den letzten drei Monaten wurden 91 Kinder diesen Alters aufgrund einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt - in der Altersgruppe von 6 bis 17 Jahren waren es dagegen insgesamt nur 76.

