Stand: 01.06.2024 12:02 Uhr Kindertag in MV: Veranstaltungen und Glückwünsche

Zum Internationalen Kindertag hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) allen Kindern gratuliert. Schwesig betonte, "dass Chancengleichheit für alle Kinder von Anfang an in Mecklenburg-Vorpommern oberste Priorität" habe. Überall im Land gibt es heute Veranstaltungen, in Rostock etwa können Interessierte im Haus der Musik am Rosengarten Instrumente kennen lernen, das Schliemann-Museum Ankershagen zum Beispiel hat ein Kinderfest vorbereitet.

