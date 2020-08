Stand: 14.08.2020 10:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kinderschutzbund kritisiert Gesundheitsbehörden

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) kritisiert den Umgang von Gesundheitsbehörden mit Kindern, die nach einem Corona-Verdacht unter häuslicher Quarantäne stehen. In mehreren Bundesländern wurden Familien angewiesen, die Kinder in ihrem Zuhause (Haushalt) weitestgehend zu isolieren. Aktuell hat sich eine Mutter aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim an den Kinderschutzbund in Mecklenburg-Vorpommern gewandt. Das zuständige Gesundheitsamt hatte in einem Schreiben angeordnet, dass sie ihr Kind - so wörtlich - "absondern" solle.

DKSB: Kindeswohl sollte Vorrang haben

Das Kind soll sich demnach mindestens zwei Wochen getrennt vom Rest der Familie in einem Zimmer aufhalten - auch die Mahlzeiten sollten räumlich und zeitlich strikt getrennt eingenommen werden. Bei Nichtbeachtung könne das Kind in einer "geeigneten abgeschlossenen Einrichtung untergebracht" werden, heißt es in dem Schreiben. Der Kinderschutzbund kritisiert die geforderte Trennung der Kinder von der Familie als unverhältnismäßig. Es könne nicht sein, dass das Kindeswohl zugunsten des Infektionsschutzes derart zurücktreten müsse, sagte der Landesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes Spies. Das Wohl der Kinder müsse auch in Pandemie-Zeiten Vorrang haben.

Angepasstes Verhalten in Quarantäne-Haushalten

Anordnungen dieser Art aber gibt es bundesweit. Die Formulierungen stammen aus dem Infektionsschutzgesetz. Viele Gesundheitsämter haben bereits klargestellt, das es nicht darum geht, Kinder isoliert einzusperren oder Kontakte innerhalb der Familie komplett zu verbieten. Lediglich sollte das Verhalten in Quarantäne-Haushalten so angepasst werden, dass möglichst wenig Ansteckungsgefahr besteht - innerhalb des betroffenen Haushalts, vor allem aber nach außen.

