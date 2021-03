Kinderärzte in MV fordern verpflichtende Corona-Tests an Schulen Stand: 25.03.2021 13:43 Uhr Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Mecklenburg-Vorpommern fordert verpflichtende Corona-Tests an Schulen. Kinder und Jugendliche hätten oft keine typischen Symptome, während die Ansteckungsgefahr bleibt.

Kinder und Jugendliche sind die Treiber der nächsten Pandemiewelle, sagt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Mecklenburg-Vorpommern. Seit zwei Wochen stiegen die Infektionszahlen bei Kindern massiv an, so der Greifswalder Kinderarzt, Dr. Andreas Michel. Er ist Landesvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.

Weitere Informationen MV-Linke kritisiert Corona-Schnelltest an Schulen Im Rahmen der Teststrategie in MV werden an Schulen regelmäßige Tests durchgeführt. Doch für Grundschulen gibt es Bedenken. mehr

Dr. Michel fordert verpflichtende Tests in den Schulen

Allein am Mittwoch seien vier von elf Abstrichen in seiner Praxis positiv gewesen. Oft hätten Kinder keine Symptome oder höchstens einen Schnupfen, könnten aber ihre ganze Familie, Lehrerinnen oder Erzieher anstecken. Michel fordert deswegen eine konsequente Maskenpflicht und verpflichtende Tests an den Schulen - zweimal in der Woche. Derzeit sind die Corona-Tests an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns freiwillig. Mit der Folge, dass 20 Prozent der Eltern ihre Kinder nicht testen ließen, so der Arzt. Er könnte sich sogar vorstellen, Kindergartenkinder regelmäßig testen zu lassen.

Modellversuch mit sogenannten Lolli-Tests geplant

Von diesem Vorschlag hält Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerium nichts, plant aber einen Modellversuch. An Kitas im Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen die Kinder mit sogenannten Lolli-Tests auf das Virus gecheckt werden. Dabei lutschen die Kinder 30 Sekunden lang an Abstrich-Tupfern, die im Anschluss untersucht werden können. Man warte nur noch auf die Zulassung der Tests, so das Ministerium.

Weitere Informationen "Oster-Lockdown" gekippt - Diese Regeln gelten weiter Zwei geplante "Ruhetage" werden nicht eingeführt. Andere Bund-Länder-Beschlüsse haben Bestand. Der Überblick und Reaktionen aus dem Norden. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.03.2021 | 13:00 Uhr