Kein Geld für Masken - so verteilt das Land an Bedürftige Stand: 18.02.2022 09:47 Uhr Ab heute werden im ganzen Land FFP2-Masken an Menschen mit geringem Einkommen ausgegeben. Allerdings haben die Städte und Kommunen im Land unterschiedliche Systeme, wo und wie die Masken abgeholt werden können.

340.000 FFP2-Masken stellt das Land für Menschen bereit, die sich die für viele Lebensbereiche vorgeschriebenen Masken nicht leisten können. Das berichtet der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD). Verantwortlich für die Verteilung sind die Kreise und kreisfreien Städte.

Ausgabe ist regional unterschiedlich

In Schwerin geben die AWO, die Caritas, die Dreescher Werkstätten und weitere Sozialträger und Beratungsstellen die Masken aus. In Kreis Vorpommern-Rügen machen das unter anderem die Jobcenter, in Stralsund der Stadtteiltreff Zuversicht. In vielen anderen Landesteilen, zum Beispiel in Nordwestmecklenburg und in der Stadt Rostock, läuft die Organisation noch. Dort werden die Masken erst in der kommenden Woche ausgegeben.

Berechtigt sind unter anderem Empfänger von Wohngeld

Wer Wohngeld, Arbeitslosengeld II oder Bafög erhält, kann sich jeweils zwei bis drei Masken holen. Hintergrund ist die neue FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel, zum Beispiel in Modegeschäften und Elektromärkten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 18.02.2022 | 10:00 Uhr