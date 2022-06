Katastrophenschutz: Innenminister beraten über Kompetenzzentrum Stand: 02.06.2022 12:00 Uhr In Deutschland soll ein Kompetenzzentrum zum Zivil- und Katastrophenschutz entstehen. Darüber beraten heute die Innenminister von Bund und Ländern. Die Länder fordern zudem deutlich mehr Geld für den Katastrophenschutz.

Bei dem Treffen im bayerischen Würzburg soll am Nachmittag eine Vereinbarung unterzeichnet werden, mit der der Aufbau des gemeinsamen Kompetenzzentrums zum Zivil- und Katastrophenschutz besiegelt werden soll. Als Standort ist demnach Bonn im Gespräch.

Länder wollen zehn Milliarden Euro mehr vom Bund

Die Länder untermauerten die Forderung an den Bund, in den nächsten Jahren zehn Milliarden Euro für den Zivil- und Katastrophenschutz zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende Summe, basierend auf Berechnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wurde aus mehreren Ländern genannt, darunter auch vom Sprecher der SPD-geführten Länder in der Konferenz, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich jedoch zurückhaltend geäußert.

