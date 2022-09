Stand: 16.09.2022 07:34 Uhr Jarmen: Lkw prallt gegen Baum und fängt Feuer

Auf der Bundesstraße 110 im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 36-Jährige war laut Polizei am frühen Freitagmorgen mit seinem Lastwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Lkw sei nach dem Unfall in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Aufgrund von Bergungsarbeiten blieb die Straße zunächst in beide Richtungen gesperrt.

