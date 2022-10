Stand: 26.10.2022 14:54 Uhr Jägerbrück: Reservisten-Übung "Starkes Haff" geht zu Ende

Auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Reservistenübung "Starkes Haff" beendet worden. Am letzten Tag stand ein Gefechtsschießen auf dem Programm mit Handwaffen und "Marder"-Schützenpanzern. Knapp 100 Reservisten hatten in den vergangenen anderthalb Wochen an der Übung teilgenommen. Die Reservisten hatten Wehrdienst geleistet und können im Notfall wieder eingezogen werden. Auch die die Heimatschutzkompanie Mecklenburg-Vorpommern hatte vergangene Woche auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück geübt. Dabei waren ungediente Reservisten beteiligt, die noch in der militärischen Ausbildung sind.

