In MV müssen mehr Flächen für Windkraft ausgewiesen werden

Bisher sind 0,8 Prozent der Landesfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen. Das soll massiv gesteigert werde, auf 1,4 Prozent in den nächsten vier Jahren und auf 2,1 Prozent in zehn Jahren. Denn die Bundesregierung will den Stromverbrauch in Deutschland ab 2035 komplett aus erneuerbaren Energien decken.

Bevölkerung an Anlagen beteiligen

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Meyer (SPD) nannte das eine wahnsinnige Herausforderung. Er versicherte jedoch, dass das Land gemeinsam mit dem Bund zu diesem Ziel stehen werde. Um das umzusetzen, fordert er im geplanten Bundesgesetz eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren. Außerdem müsste die Bevölkerung an den Anlagen beteiligt werden, das würde die Akzeptanz erhöhen. Ein entsprechendes Landesgesetz gibt es bereits.

Darüber hinaus warf Meyer Bundeswirtschaftsminister Habeck vor, das Thema Bau von Konverterplattformen in Mecklenburg-Vorpommern zu vernachlässigen. Diese würden auf Werften in Spanien und Belgien produziert, weil es dort eine bessere staatliche Unterstützung gäbe. Das müsse geändert werden.

