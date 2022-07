Immer weniger Schweine und Rinder in MV Stand: 13.07.2022 14:41 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Schweine und Rinder gehalten. Ein Plus gibt es bei Schafen. Das Statistische Amt hat landesweit Zahlen zum Tierbestand ausgewertet.

Die Daten beziehen sich auf das vergangene Jahr. Sie zeigen: Der Schweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern ging am stärksten zurück. Insgesamt rund 700.000 Schweine waren es 2021. Das sind etwa 133.000 Tiere weniger - oder 16 Prozent - als im Jahr zuvor. 2019 standen noch 811.600 Schweine im Nordosten in den Ställen, 2018 waren es 832.500. Im Herbst 2011 hatten die Statistiker 820.055 Tiere gezählt.

Gesunkene Fleischpreise und Schweinepest setzen Tierhaltern zu

Die Reduzierung bezieht sich auf Zuchtsauen, Ferkel und Mastschweine. Wegen der stark gesunkenen Fleischpreise und der Afrikanischen Schweinepest hatten in der Vergangenheit Schweinebauern aufgehört oder angekündigt, dies zu tun.

Weniger Rinder, mehr Schafe

Auch die Zahl der Rinder ist zurückgegangen - um 18.800 auf insgesamt 451.000 Tiere. Die Zahl der Betriebe mit Rindern sank um 1,5 Prozent auf 3.153. Allerdings werden mehr Schafe gehalten. Auch etwas mehr Betriebe, die Schafe halten, zeigt die Statistik auf. Mittlerweile sind es 300 Unternehmen.

