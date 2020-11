Hotels und Pensionen in MV dürfen über die Feiertage öffnen Stand: 29.11.2020 07:15 Uhr Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen über Weihnachten und Silvester für Gäste öffnen, die ihre Familien besuchen. Das wurde auf dem "MV-Gipfel" beschlossen. Doch ob die Anbieter mitspielen, ist noch nicht sicher.

Wer zwischen Weihnachten und Neujahr von der Kernfamilie Besuch bekommt, kann diesen im Hotel oder in der Ferienwohnung einquartieren. Das ist ein Ergebnis der mehr als achtstündigen Beratungen der Landesregierung mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Verbänden am Sonnabend. Die Regelung gilt demnach vom 23. Dezember bis zum 1. Januar für Gäste, die ihre Familie im Nordosten besuchen, drei Übernachtungen seien erlaubt, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mit. Unklar ist jedoch, ob die Hoteliers dann überhaupt öffnen werden. Im Vorfeld der Beratungen hatte der Chef des Hotel- und Gaststättenverbands MV, Lars Schwarz, bereits gesagt, dass sich so eine Regelung für den Großteil nicht rechne. Ebenfalls noch nicht geklärt ist, wie die anreisenden Gäste ihren Verwandschaftsgrad als Kernfamilie nachweisen sollen.

Weitere Informationen Teil-Lockdown verlängert: Corona-Regeln in MV bis Jahresende Alles, was Sie über die bis in den Dezember verlängerten Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen. mehr

MV übernimmt "Feiertagsregelung"

Zum Großteil übernimmt Mecklenburg-Vorpommern die Regelungen, die am Mittwoch in den Bund-Länder-Beratungen festgelegt wurden. So werden die Kontakte auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Ausgenommen ist der Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar. Dann gilt die "Feiertagsregelung" - es dürfen sich bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Die Schulen und Kitas bleiben offen, Kultureinrichtungen, Restaurants und Bars hingegen geschlossen. Allerdings dürfen Theater ihre Weihnachtsmärchen aufführen, und Schulen dürfen diese besuchen. Advents- und Weihnachtsgottesdienste wird es unter Einhaltung strikter Schutzmaßnahmen geben können. Die neuen Regeln gelten ab Dienstag, dem 1. Dezember. Die entsprechende Landesverordnung soll am Tag davor veröffentlicht werden.

Kosmetikstudios und Massagepraxen könnten Anfang Dezember öffnen

Touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern bleiben untersagt. Ob Hotels und Beherbergungsstätten für Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern öffnen dürfen, soll bei einem Treffen Mitte Dezember entschieden werden. Bereits Ende kommender Woche soll entschieden werden, ob Kosmetikstudios, Solarien, Massagepraxen und Tattoostudios bereits am zweiten Adventswochenende - am 5. Dezember - öffnen können. Maßgeblich hierfür sei ein Rückgang der Infektionszahlen im Nordosten, hieß es.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.11.2020 | 06:00 Uhr