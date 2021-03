Stand: 25.03.2021 18:59 Uhr Hohenzieritz: Wald mit Ex-SED-Führungsbunker versteigert

Ein fast in Vergessenheit geratenes Stück DDR-Geschichte ist in Berlin versteigert worden. Nach Angaben der Deutschen Grundstücksauktionen AG erwarb ein telefonischer Bieter den Schutzbunker Hohenzieritz der ehemaligen SED-Bezirkseinsatzleitung Neubrandenburg für 20.500 Euro. Das ist etwa das Dreifache des Mindestgebotes von 7.000 Euro. Die von Bäumen überwucherte Anlage mit Dekontaminationsschleuse liegt auf einem rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstück in einem Naturschutzgebiet an der Mecklenburgische Seenplatte | 25.03.2021 18:06