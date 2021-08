Havarierte "Orion 1" nach Werftaufenthalt zurück in Rostock Stand: 04.08.2021 15:12 Uhr Das im Mai 2020 havarierte Spezialschiff "Orion 1" ist nach einem Werftaufenthalt in Polen wieder in Rostock. Kranhersteller Liebherr will derweil in den kommenden Monaten einen neuen Schwerlastkran aufbauen.

Das erklärte Hafenkapitän Falk Zachau auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Mit der Fertigstellung werde Ende des Jahres gerechnet. Ob dieser Kran dann erneut in Rostock getestet werden soll, sei noch nicht klar. Im Mai 2020 war es bei einem Belastungstest des Schwerlastkrans auf der "Orion 1" zu der schweren Havarie gekommen.

Ursache für Unfall weiter unklar

Was genau zu dem Unfall geführt hat, bei dem zwölf Menschen verletzt wurden, ist weiterhin unklar. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Kranhaken eines externen Lieferanten der Last nicht standgehalten. Dieser sollte eigentlich Belastungen von mehr als 5.000 Tonnen aushalten. Beim Test am 2. Mai 2020 war der Haken allerdings bei 2.600 Tonnen Last gebrochen, so dass der Kranausleger wegen der plötzlich abreißenden Last unter seinem eigenen Gewicht umknickte. Laut Liebherr war bei dem Unfall ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.

