Museum Bad Doberan: mehr Besucher dank kostenfreiem Eintritt

Offenbar hat der kostenlose Zugang zum Bädermuseum in Bad Doberan sowohl Einheimischen als auch Touristen mehr Lust auf einen Museumsbesuch gemacht. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) hatte der Stadtvertretung die Zahlen vorgestellt. Demnach haben im Jahr 2022, als noch Eintritt verlangt wurde, 4.300 Gäste die Ausstellungen besucht. Die Einnahmen lagen damals bei 7.500 Euro pro Jahr. Nachdem der Eintritt 2023 abgeschafft war, schnellten die Besucherzahlen auf 13.600. Im ersten Jahr der neuen Regelung sanken die Einnahmen durch Spenden leicht, im vergangenen Jahr allerdings betrugen sie dann 9.000 Euro. Dies seien Spenden, die Besucher am Ende ihres Rundganges dem Haus zukommen ließen, so Arenz. Im vergangenen Jahr hatten etwa 13.300 Gäste das Bädermuseum besucht. Der kostenlose Museumsbesuch soll Einwohnern und Gästen weiterhin ermöglicht werden, hieß es aus der Stadtverwaltung.

