Stand: 02.05.2025 09:00 Uhr Absage in Putbus: Depardieu darf Frankreich nicht verlassen

Der französische Schauspieler und Chanson-Sänger Gérard Depardieu wird doch nicht am Abend in Putbus (Landkreis Vorpommern-Rügen) auftreten. Hintergrund ist eine Anklage gegen ihn wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung in seinem Heimatland. Der 75-Jährige darf laut einer Entscheidung des Gerichts bis zur Urteilsverkündung am 13. Mai Frankreich nicht verlassen. Das Theater Vorpommern bedauert die Absage und erstattet das Geld für die Tickets zurück. Besucher hatten bis zu 179 Euro für eine Karte bezahlt.

