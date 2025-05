Stand: 02.05.2025 11:00 Uhr Motorradunfall bei Vorderhagen: 21-Jähriger schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 195 zwischen Vorderhagen und Amholz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich am späten Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 21-Jähriger verlor laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte - vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Schulter zu. Der junge Mann wurde wenig später ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand an dem Motorrad ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.05.2025 | 12:40 Uhr

