Stand: 02.05.2025 11:38 Uhr Handball: Fortuna-Talente krönen einzigartige Saison

Nach einer Siegesserie haben sich die D-Jugend-Handballer von Fortuna Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) den Landesmeistertitel gesichert. Beim Finalturnier in Rostock gewannen sie erst im Halbfinale gegen Gastgeber Empor und dann im Endspiel gegen die Mecklenburger Stiere aus Schwerin. Zuvor hatte das Team alle 16 Vorrundenspiele gewonnen - mit einem durchschnittlichen Vorsprung von 30 Toren. An eine solche Bilanz könne sich keiner der langjährig aktiven Trainer und Betreuer erinnern, hieß es vom Verein. Die 12-jährigen Fortunen gehören auch deutschlandweit zu den Besten ihres Jahrgangs. Mit dem SC Magdeburg, dem TBV Lemgo, den Füchsen Berlin und dem VfL Potsdam besiegten sie bereits mehrere Nachwuchsteams von Bundesligavereinen. Demnächst starten die Neubrandenburger als Titelkandidaten bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Dessau.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 02.05.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte