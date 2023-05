Stand: 08.05.2023 17:11 Uhr Hanna und Finn 2022 beliebteste Namen für Neugeborene in MV

Hanna war 2022 der beliebteste Name für neugeborene Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Emilia und Mathilda. Bei den Jungen lagen Finn, Mattheo und Emil an der Spitze. Das geht aus der aktuellen Liste der beliebtesten Vornamen der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hervor. Bundesweit waren bei den Mädchen die Namen Emilia, Sophia sowie Emma die Spitzenreiter. Bei den Jungen folgte auf den Spitzenreiter Noah der Name Mattheo und auf Rang 3 der Name Leon. Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten.



