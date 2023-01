Stand: 12.01.2023 09:00 Uhr Güstrow: Polizei fasst Polstermöbel-Betrüger

Die Polizei in Güstrow hat einen Betrüger gefasst, der sich als Polsterer ausgegeben und Kunden um mehrere Tausend Euro gebracht haben soll. Dem 21-Jährigen, der in Hamburg wohnt, werden bisher acht Taten in Rostock und im Landkreis Rostock zur Last gelegt, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Er wurde am Montag in einem Dorf bei Güstrow auf frischer Tat gestellt. Die Polizei vermutet, dass es noch deutlich mehr Fälle gibt und bittet mögliche Geschädigte aus Mecklenburg-Vorpommern, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.01.2023 | 09:00 Uhr