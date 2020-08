Stand: 22.08.2020 11:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Grüne haben neuen Landesvorstand gewählt

Auf dem Landesparteitag der Grünen Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow haben die Delegierten eine neue Doppelspitze gewählt.

Mit Weike Bandlow und Ole Krüger an der Spitze will die Partei im Herbst 2021 den Wiedereinzug in den Schweriner Landtag schaffen. Die 45-jährige Verwaltungsmitarbeiterin Weike Bandlow aus Schwerin und der 37 Jahre alte langjährige Landesgeschäftsführer Ole Krüger aus Rostock wurden mit 75 beziehungsweise 81 Prozent der Stimmen gewählt. Sie folgen auf Claudia Schulz und Ulrike Berger, die nicht mehr kandidiert hatten. Die vorgezogene Vorstandswahl war notwendig geworden, nachdem Ende 2019 ein Teil des Landesvorstandes als Folge innerparteilicher Querelen die Ämter niedergelegt hatte.

Bisherige Vorsitzende traten nicht an

Einige Parteifreunde hatten den Vorsitzenden Ulrike Berger und Claudia Schulz vorgeworfen, dass die Grünen im Land viel zu wenig öffentlich vorgekommen seien. Beide Vorsitzenden waren bei der Vorstandswahl nicht mehr angetreten. Sie wollen sich jedoch noch dieses Jahr einen Listenplatz für die kommende Landtagswahl sichern. Diese und das dazugehörige Programm sollen im November auf einem weiteren Parteitag beschlossen werden.

Landesliste für Bundestagswahl auf der Agenda

Außerdem wollen die gut 100 Grünen-Delegierten in Güstrow bereits heute die Landesliste für die nächste Bundestagswahl bestimmen. Die Grünen sind damit die erste Partei in MV, die diesen Schritt geht. Die aktuell einzige Bundestagsabgeordnete der MV-Grünen, Claudia Müller, hat hierbei gute Chancen, den Spitzenplatz zu erhalten.

