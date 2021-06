Großer Andrang bei Impfaktion bei MV-Werften in Wismar Stand: 13.06.2021 12:46 Uhr Bei einer Corona-Impfaktion auf dem Gelände der MV-Werften in Wismar sind bis zum Mittag rund 900 Menschen geimpft worden. Mehrere Tausend Interessierte hatten sich beworben, bereits am Vormittag gab es keine Termine mehr.

Initiiert wurde die Impfveranstaltung von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt aus Wismar. Dieser hatte kurzfristig rund 1.900 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalten. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort, um in kurzer Zeit möglichst viele Impfungen vorzunehmen, fragte er auch bei den MV-Werften an. Das Unternehmen sagte sofort zu. Jeder Bürger konnte sich auf einem Internetportal für einen Termin anmelden. Die Terminliste war rasch belegt, es wurde eine Nachrückliste angelegt. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig.

Arzt bekommt Unterstützung von 40 Kollegen

Seit dem Sonntagmorgen wird in 13 Impfkabinen in der Betriebskantine gleichzeitig geimpft. Mehr als 40 Kollegen hat der Arzt um Unterstützung gebeten - die meisten davon kommen vom Wismarer Sana Hanse Klinikum. Die Werftengruppe hat aus Hygienegründen ein Wegekonzept eingerichtet, bei dem es ein Einbahnstraßensystem auf dem Gelände der Werft gibt. Der Weg ist so angelegt, dass ein kurzer Blick in die Dockhalle und damit auf das riesige, in Bau befindliche "Global-1"-Kreuzfahrtschiff möglich ist.

