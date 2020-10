Grimmen: 57 Corona-Infektionen in Fleischverarbeitung Stand: 30.10.2020 10:56 Uhr In dem fleischverarbeitenden Betrieb "Blömer Fleisch" bei Grimmen sind 57 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Belegschaft und Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Der Betrieb steht still. Am Donnerstagabend habe Geschäftsführer Christian Blömer die Information erhalten, dass sich 57 Mitarbeiter angesteckt haben. Das ist ein Drittel der Belegschaft. Das Unternehmen hatte laut Blömer ein mit den Behörden abgestimmtes Hygienekonzept erarbeitet. Unter anderem sei täglich die Temperatur aller Mitarbeiter und Lieferanten gemessen worden. Urlaubsrückkehrer wurden auf Corona getestet.

Quarantäne bereits seit Anfang der Woche

Den angaben zufolge konnte ein Mitarbeiter als Quelle des Ausbruchs identifiziert werden. Der Mann war am vergangenen Wochenende getestet worden, weil er Symptome hatte. Der Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD) hatte nach dem positiven Testergebnis am Montag für den Rest der Belegschaft Quarantäne angeordnet. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen aus osteuropäsichen Ländern. Auch alle Haushaltsangehörigen der Kontaktpersonen sind jetzt in Quarantäne. Sie seien am Mittwoch getestet worden.

