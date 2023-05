Stand: 07.05.2023 07:19 Uhr Grevesmühlen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomat

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt und alarmierten die Polizei. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch unklar. Die Polizei untersuchte den Tatort in der Nähe von Museum und St. Nikolai-Kirche bis in die Morgenstunden. Auch die Feuerwehr und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) waren im Einsatz. Zuletzt wurde Anfang März ein Geldautomat in Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) ein Geldautomat gesprengt.

