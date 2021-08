Greifswalder Club lässt nur noch Geimpfte und Genesene rein Stand: 25.08.2021 15:31 Uhr Der Rostocker Techno-Club "Rosa" will nur noch geimpfte oder genesene Gäste einlassen. Betreiber Murat Demirkaya hofft, dass das Beispiel Schule macht.

Im Greifswalder Techno-Club "Rosa" kann nur noch tanzen, wer gegen Corona geimpft oder von der Krankheit genesen ist. Club-Chef Murat Demirkaya setzt damit die sogenannte 2G-Regelung um, die zum Beispiel in Hamburg bereits verpflichtend gilt. Er sehe darin keine Diskriminierung Ungeimpfter, sagte Demirkaya NDR MV LIVE. "Wir schützen damit unsere Mitarbeiter und unsere Gäste." Die 2G-Regel sei zwar in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorgeschrieben, aber er habe das Hausrecht in seinem Club. Es gehe nicht, dass Ungeimpfte in seinen Club kommen, sich anstecken und schwer erkranken.

Vorbild für andere Clubs

Er wisse, dass auch Geimpfte krank werden können, der Verlauf sei aber keineswegs so risikoreich wie bei Ungeimpften. Demirkaya hofft, dass sich andere Clubs sein Beispiel zum Vorbild nehmen. Auch Hoteliers und Gastwirte könnten die 2G-Regelung freiwillig für ihren Betrieb einführen, sagte der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, NDR MV LIVE. Möglicherweise sei so ein Unternehmen wirtschaftlich auch im Falle hoher Corona-Inzidenzen fortzuführen.

