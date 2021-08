Greenpeace feiert 50-Jähriges im Ozeaneum Stand: 30.08.2021 11:51 Uhr Die Umweltorganisation Greenpeace feiert heute zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Stralsund ihr 50-jähriges Bestehen. Die Stiftung Deutsches Meeresmuseum kooperiert seit Jahren mit Greenpeace.

Am 15. September 1971 schlossen sich Pazifisten und Atomkraftgegner zusammen, um mit einem umgebauten Fischkutter vor Alaska einen Atomtest zu verhindern. Aus dieser Aktion ist in den vergangenen Jahrzehnten eine der weltweit größten Umweltorganisationen entstanden - Greenpeace. Heute feiert sie im Ozeaneum des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ihr 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass ist unter anderem eine Festrede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant. Das wird ihr vorausichtlich letzter Amtsauftritt in Mecklenburg-Vorpommern. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der neue wissenschaftliche Direktor des Ozeaneums, Prof. Burkard Baschek, nehmen an der Feier teil.

Weitere Informationen Greenpeace: Aktivisten kämpfen seit 50 Jahren für die Umwelt Seit September 1971 lässt Greenpeace mit Aktionen aufhorchen. 1980 beginnt der Kampf im Norden: Aktivisten hindern die "Kronos" am Auslaufen. mehr

Jahrelange Zusammenarbeit

Die Stiftung Deutsches Meeresmuseum und die Umweltorganisation arbeiten schon seit Jahren zusammen. Gemeinsam mit dem Ozeaneum haben sie beispielsweise die Ausstellung "1:1 Riesen der Meere" ins Leben gerufen. Die lebensgroßen Wale, Kalamare und Rochen, die mit sanftem, blauem Licht angestrahlt werden, sind die Publikumsmagnete im Ozeaneum. Die Ausstellung in der 20 Meter hohen Halle geht über vier Etagen. Aufgrund der Veranstaltung heute ist sie aber für einen Tag geschlossen.

Weitere Informationen Meereswelten erleben im Ozeaneum Stralsund Eine Unterwasser-Reise von Stralsund durch die Ostsee zum Atlantik - das und mehr bietet das Ozeaneum. mehr

Greenpeace auch oft in der Kritik

Greenpeace engagiert sich seit Jahrzehnten mit spektakulären Aktionen für Umwelt-, Natur-, und Klimaschutz. Zuletzt sorgte die Landung mit einem Motorgleitschirm bei der Fußball-EM in der Allianz-Arena in München für viel Aufsehen. Aber auch Bilder von Aktivisten in Schlauchbooten zwischen Walen und Walfängern mit ihren Harpunen gingen um die Welt. Wegen solcher drastischen Aktionen, manche davon waren sogar rechtswidrig, wurde dem Verein in einigen Ländern bereits die Gemeinnützigkeit aberkannt.