Gleich live: Ergebnisse des MV-Gipfels zu den Corona-Regeln Stand: 06.03.2021 14:56 Uhr Die neuen Corona-Regelungen für Mecklenburg-Vorpommern sollen erst am frühen Abend bekanntgegeben werden. Die Ergebnisse des MV-Gipfels übertragen wir ab 17.30 Uhr hier live.

Die Gespräche des MV-Gipfels dauern an. Landesregierung, Kommunen sowie Vertreter aus Wirtschaft und Sozialverbänden hatten schon seit Freitagabend bis tief in die Nacht beraten, wie die jüngsten Corona-Beschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden. Gegen drei Uhr morgens wurde der Gipfel unterbrochen und heute Mittag fortgesetzt. Es gebe noch sehr viele wichtige Detailfragen vor allem beim Thema Öffnung des Einzelhandels, sagte Regierungssprecher Andreas Timm. Der 7-Tage-Inzidenzwert muss nach dem Bund-Länder-Beschluss vom vergangenen Mittwoch unter 100 liegen damit Öffnungen, etwa im Handel, möglich sind. Aktuell liegen vier Kreise in Mecklenburg-Vorpommern nur knapp unter oder leicht über dem Wert. Eventuelle Öffnungen am Montag müssten schon bald wieder zurückgenommen werden, wenn die Zahlen weiter steigen.

Landtags-Mehrheit stützt Regierungskurs

Bund und Länder hatten vereinbart, den Lockdown bis zum 28. März weitgehend zu verlängern, aber in vielen Bereichen vorsichtige Lockerungen zu wagen. Eine Mehrheit aus SPD, CDU und Linkspartei im Landtag in Schwerin unterstützte am Freitag den Weg. So soll unter anderem ab Montag wie geplant die Kontaktbeschränkung gelockert werden. Bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten können sich dann treffen. Kinder bis 14 Jahren sind davon ausgenommen, Partner mit getrennten Wohnungen gelten dabei als ein Haushalt.

Angepasster Stufenplan für die Schulen

Eigene Wege will das Land beim Thema Schule gehen. Der Stufenplan soll angepasst werden, die älteren Schülerinnen und Schüler sollen früher als geplant in die Schule zurückkehren können. Für die siebten bis neunten Klassen ist ab der kommenden Woche Wechselunterricht geplant, allerdings nur dort, wo die Inzidenz unter 50 liegt - also in der Stadt Rostock und dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Gewerkschaft gegen schnelle Öffnungen

Kurz vor Beginn der Beratungen sagte der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord, Ingo Schlüter: "Die ultimative Forderung nach sofortiger Öffnung von Gastronomie und Einzelhandel ist vor dem Hintergrund der zuletzt ansteigenden Infektionszahlen nicht nur verantwortungslos, sondern auch ökonomisch kurzsichtig." Niemand solle erwarten, dass die Kunden bei der weiterhin bestehenden hohen Infektionsgefahr in die Restaurants und Geschäfte strömen würden.

Gastronomen demonstrieren in Waren

In Waren demonstrierten etwa 100 Gastronomen und Hotelbetreiber unter dem Motto"Die Koffer sind gepackt" für eine Perspektive raus aus der coronabedingten Schließung ihrer Betriebe. "Wann dürfen wir öffnen? Wann dürfen die Mitarbeiter wieder in die Unternehmen zurückkommen?" fragte Sandra Kallisch-Puchelt, Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes, vor dem Protest. Nach der Bund-Länder-Konferenz gibt es für die Hotellerie weiterhin keinen Termin für einen Neustart.

Enttäuscht von bisherigen Vorschlägen

Der Handelsverband Nord hatte die Bund-Länder-Beschlüsse kritisiert. Ein Shoppen-mit-Termin in Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 lohne sich nicht, so Verbands-Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz. Die Industrie- und Handelskammern Mecklenburg-Vorpommern forderten unterdessen von der Landesregierung, den Einzelhandel im gleichen Umfang wie in Schleswig-Holstein zu öffnen. Sonst drohe erneut ein starker Einkaufstourismus nach Schleswig-Holstein. Das "Baumarkttrauma" aus dem Frühjahr 2020 dürfe sich nicht wiederholen. Die Tourismuswirtschaft war von den Bund-Länder-Beratungen ebenfalls schwer enttäuscht. "Es ist das schlechte Ergebnis geworden, das sich angedeutet hat. Tourismus am Ende der Nahrungskette und vollkommen im Ungefähren", sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands, die Ergebnisse.

