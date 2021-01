Glawe: Durchimpfung in MV bis Sommer leistbar Stand: 09.01.2021 10:03 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Glawe hat sein Vorhaben bekräftigt, dass spätestens bis zum Ende des Sommers im September alle Impfwilligen im Land eine Corona-Schutzimpfung bekommen.

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bleibt bei seiner Prognose, die Impfung der Einwohner im Land noch im Sommer abzuschließen. Nach dem MV-Gipfel der Landesregierung sagte Glawe, er gehe davon aus, dass die Bevölkerung im Nordosten bis zum Sommerausklang im September durchgeimpft sei. Die Impfungen seien gut angelaufen, Mecklenburg-Vorpommern habe dabei das bundesweit höchste Tempo angeschlagen. "Wir reden nicht so viel, wir arbeiten", meinte Glawe am Freitag in Schwerin.

Versorgung mit Impfstoff entscheidend

Eine Durchimpfung der Bevölkerung mit dem Effekt eines sogenannten Herdenschutzes sei bis zum Sommer "leistbar". Entscheidend sei, dass der Nachschub mit Impfstoff an Fahrt gewinne. "Das andere kriegen wir logistisch im Land geregelt. Wir haben hochprofessionelle Leute", sagte Glawe. Es gebe eine hohe Bereitschaft ehemaliger Ärzte, die Impfkampagne zu unterstützen. Bislang hätten sich 500 gemeldet.

Impfung der über 80-Jährigen läuft an

Am Freitag ist eine Lieferung Impfstoff in Mecklenburg-Vorpommern eingetroffen, weiterer Impfstoff ist laut Glawe auf dem Weg. In der kommenden Woche werde dies auch der Impfstoff des US-Unternehmens Moderna sein. Dann sollen die Immunisierungen auch in den zwölf Impfzentren durchgeführt. Es seien bereits erste Anschreiben an über 80-Jährige mit Impfterminen verschickt worden, so der Gesundheitsminister. Unter einer Hotline können sich Menschen melden, die diese Schreiben erhalten haben.

MV bei Impfquote mit Abstand vorn

Nach Daten des Robert Koch-Instituts war Mecklenburg-Vorpommern bis Freitagmittag bei den Impfungen deutlich führend: Mit 15 Impfungen pro 1.000 Einwohner hat das Land in Deutschland demnach den höchsten Wert - im bundesweiten Durchschnitt sind nur 5,7 von 1.000 Einwohnern geimpft.

