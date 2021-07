Gewitter in MV: Zwei Wohnhäuser durch Blitzschlag in Brand Stand: 14.07.2021 15:01 Uhr Blitze haben in Pleetz (Mecklenburgische Seenplatte) und in Ducherow (Vorpommern-Greifswald) zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern uns Starkregen in MV.

In Pleetz bei Friedland traf ein Blitz gegen Mittag den Dachstuhl eines Hauses. Das Feuer konnte von schnell alarmierten Feuerwehrleuten zügig gelöscht werden. Die vier Bewohner im Haus seien unverletzt geblieben und konnten das Haus verlassen. Das Haus sei weiterhin bewohnbar, hieß es. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 50.000 Euro.

Ducherow: Nachbarn weisen Bewohner auf Hausbrand hin

In Ducherow bei Anklam schlug ein Blitz kurz danach ebenfalls in ein Wohnhaus ein. Die beiden Bewohner bemerkten dies aber erst, als ihre Nachbarn sie darauf hinwiesen. Sie blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.

DWD warnte vor schweren Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst gab für die Zeit zwischen Mittwochvormittag und dem Nachmittag eine Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter und Starkregen heraus. Betroffen sind insbesondere Vorpommern und die Region Mecklenburgische Seenplatte.

