Gemeinsamer Protest gegen störende Barrieren Stand: 05.05.2022 13:45 Uhr Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung haben auch in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Verbände zu Aktionen aufgerufen.

Unter anderem wollten Betroffene in der Fußgängerzone in der Schweriner Innenstadt auf sich aufmerksam machen. In Rostock sollte unter dem Motto "Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel" verdeutlicht werden, dass Barrierefreiheit auch Menschen ohne Behinderung hilft, schließlich stünden Seniorinnen und Senioren, Kinder sowie Mütter mit Kinderwagen genauso oft vor Hindernissen, etwa wenn die Kantsteine zu hoch sind oder Fahrstühle fehlen.

Sozialverband VdK: Protest lohnt sich

Damit die Interessen von Menschen mit Behinderung stärker berücksichtigt werden, brauche es bessere rechtliche Grundlagen und viel politischen Willen für die Gleichstellung, wie die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, im Vorfeld des Protesttages sagte. "Für ein Leben ohne Hindernisse lohnt es sich, einzustehen, zu protestieren" - auch wenn viele Aktionen wegen der Corona-Lage digital stattfinden müssen.

