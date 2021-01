Gemeinden und Vereine in MV feiern jüdisches Festjahr Stand: 03.01.2021 08:30 Uhr 2021 ist in Deutschland auch ein jüdisches Festjahr. Seit 1.700 Jahren dürfen Juden am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Gemeinden und Vereine würdigen dies mit Veranstaltungen und Forschungsprojekten.

Das Jubiläum basiert auf einem Gesetz, das der römische Kaiser Konstantin 321 erlassen hat. Es erlaubte Juden städtische Ämter in Köln zu bekleiden. Eine frühmittelalterliche Handschrift dieses Dokuments befindet sich heute im Vatikan und ist Zeugnis der jüdischen Geschichte in Deutschland.

MV: Die meisten Juden leben in Schwerin

Gemeinden und Vereine in Mecklenburg-Vorpommern wollen sich an dem jüdischen Festjahr beteiligen. In Neubrandenburg wurde ein Forschungsprojekt zur jüdischen Geschichte in der Stadt der vier Tore aufgelegt. Der Verein Alte Synagoge in Stavenhagen plant zahlreiche Veranstaltungen im Festjahr. U.a. mit dem Landesrabbiner Yuriy Kadnykow. In Mecklenburg-Vorpommern leben zur Zeit mehr als 1.000 Juden, die meisten von ihnen in der Landeshauptstadt.

