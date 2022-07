Gazprom will Erdgas-Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent senken Stand: 25.07.2022 17:02 Uhr Der russische Gaskonzern Gazprom hat angekündigt, die Erdgas-Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter zu senken. Von diesem Mittwoch an würden noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, hieß es.

Als Grund wurde die Reparatur einer weiteren Turbine genannt. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche angedroht, dass es um den 26. Juli zu einer weiteren Drosselung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 kommen könnte. Er hatte dabei auf vom russischen Energieunternehmen verwendete Turbinen verwiesen. Demnach sei eine Drosselung möglich, wenn eine in Kanada reparierte Turbine nicht rechtzeitig wieder zur Verfügung stehe. Eine weitere Turbine sollte demnach um den 26. Juli herum für Reparaturen verschickt werden.

Turbinen-Streit: Bundesregierung geht von Vorwand aus

Die Gaslieferungen durch die Pipeline waren erst am Donnerstag nach einer kanpp zweiwöchigen Unterbrechung wegen turnusgemäßer Wartungsarbeiten wieder aufgenommen worden. Bereits im Juni hatte Gazprom die Lieferungen über die Pipeline auf 40 Prozent der Maximalkapazität gedrosselt und auf die zur Reparatur nach Kanada verschickte Turbine verwiesen. Die Bundesregierung hält dies für einen Vorwand.

Widersprüchliches aus Moskau

Zuvor am Montag hatte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow gesagt, dass nach Einbau der kürzlich in Kanada gewarteten wieder so viel Erdgas durch Nord Stream 1 nach Europa geliefert werde wie technisch möglich sei. Die Regierung in Moskau sei nicht an einem vollständigen Stopp der Gaslieferungen nach Europa interessiert, hieß es weiter.

