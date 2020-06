Stand: 05.06.2020 06:07 Uhr - NDR 1 Radio MV

Fregatte "Lübeck" tankt in Warnemünde auf

Am Passagierkai in Rostock-Warnemünde wird am Vormittag die Fregatte "Lübeck" der Deutschen Marine erwartet. Das Schiff bleibt bis Sonntag in der Hansestadt und nimmt dann am internationalen Manöver "Baltic Operations 2020" in der Ostsee teil. Das jährlich stattfindende Manöver soll die Zusammenarbeit von Boden-, See- und Luftstreitkräften im Ostseeraum stärken.

28 Schiffe aus 19 Nationen beim Nato-Manöver

Geführt wird die Übung nach Marineangaben von der 6. US Flotte - 28 Schiffe aus 19 Nationen beteiligen sich an dem Manöver. Dieses Jahr liege der Fokus auf den Bereichen Luftverteidigung, U-Boot-Jagd und der Überwasserseekriegsführung - so der Fregattenkapitän Mathias Rix. Die rund 200 Soldatinnen und Soldaten an Bord der "Lübeck" dürfen das Schiff jedoch in Warnemünde nicht verlassen. So sollen Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindert werden. Die drei Tage in Warnemünde nutzt die Besatzung für letzte Vorbereitungen und Kraftstoffübernahmen.

