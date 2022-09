Forschungs-Zeppelin misst Schiffsabgase über der Ostsee Stand: 14.09.2022 17:45 Uhr Wie breiten sich Schiffsabgase über dem Meer aus? Wie beeinflussen sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit? Das will nun ein Forscherteam herausfinden. Eine erste Test-Expedition mit dem Forschungsschiff "Elisabeth Mann Borgese" ist von Rostock aus in See gestochen.

An Bord haben die Wissenschaftler neuentwickelte Luftmessgeräte. Auch ein unbemannter Spezial-Zeppelin ist dabei. Er ermöglicht es, an verschiedenen Stellen über dem Wasser und im Höhenprofil Feldmessungen zur Ausbreitung der Schiffsabgase durchzuführen. Entwickelt wurde der ferngesteuerte Zeppelin an der Prager Karls-Universität. Auch ein von der Universität Rostock entwickelter sogenannter Einzelteilchen-Aerosolmassenspektrometer kommt zum Einsatz. Dieser kann Feinstaubteilchen aus der Luft direkt analysieren.

Verschmutzung des Oberflächenwassers durch Schiffsemissionen

Schiffsmotoren setzten durch die Verbrennung von Schweröl oder Schiffsdieselölen große Mengen schädlicher Substanzen frei, hieß es. Neben gasförmigen Schadstoffen wie giftigen Stickoxiden würden auch flüssige oder feste Aerosole freigesetzt, die reich an Spurenmetallen und organischen Giftstoffen seien. Die Forscher gehen davon aus, dass Schiffsemissionen signifikant zur Verschmutzung des Oberflächenwassers beitragen.

IOW: Ostsee ist "ideales Forschungsgebiet"

Die Ostsee sei mit der hohen Schiffsverkehrsdichte und guter Zugänglichkeit ein ideales Untersuchungsgebiet, so Helena Osterholz vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW). Das Forschungsprojekt ist auf drei Jahre angelegt.

Weitere Informationen Schiffsabgase: "Schnüffeldrohne" kontrolliert Grenzwerte Von Fehmarn aus starten in diesen Wochen Drohnenflüge. Das Ziel: Grenzwertkontrollen der Schiffsabgase auf dem Wasser. mehr

Weitere Informationen IOW-Forscherin erhält hochdotierten Umweltpreis Professorin Maren Voß erhält den schwedischen "Björn Carlson Ostsee-Preis" für ihre Forschung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.09.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Wissenschaft