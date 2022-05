Flughafen Rostock-Laage wird Teststation für Raumfahrt-Technik Stand: 31.05.2022 15:16 Uhr Am Flughafen Rostock-Laage entsteht ein Testzentrum für die Raumfahrt. Das Berliner Unternehmen Planetary Transportation Systems (PTS) eröffnet in Kürze ein sogenanntes Spacelab in Laage.

In dem Spacelab sollen Mondfahrzeuge, Raumschiffe und Technologien für das Weltall vorbereitet und getestet werden. Zwölf Arbeitsplätze für hochqualifizierte Wissenschaftler würden entstehen, wie PTS mitteilte. In einem bereits bestehenden Hangar werden eigens staubfreie Reinluftlabore eingerichtet. Die Entwicklung der Mondfahrzeuge etwa bleibe aber weiterhin am Stammsitz der Firma in Berlin.

Werden bald Satelliten-Komponenten in Laage gefertigt?

Geplant ist später, die Fertigung für Satelliten- und Weltraumkomponenten nach Laage zu verlagern. Die Firma PTS entwickelt bereits Teile der Europäischen Trägerrakete Ariane 6 und gehört - ebenso wie der Flughafen - zum Berliner Unternehmen Zeitfracht. Dieses will Rostock-Laage zum ersten Anlaufpunkt für kommerzielle und nationale Weltraumforschung entwickeln.

Zeitfracht übernahm Flughafen im November

Die Berliner Zeitfracht-Gruppe hatte den einst kommunalen Flughafen Ende November vergangenen Jahres für rund 200.000 Euro übernommen. Ziel sei es, den zivilen Teil des Flughafens als zusätzlichen Logistikstandort weiterzuentwickeln. Im Zuge des Eigentümerwechsels hatte die langjährige Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage, Dörthe Hausmann, den Flughafen ende Mai verlassen.

