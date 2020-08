Stand: 02.08.2020 08:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Flughafen Parchim bleibt weiterhin geschlossen

Am stillgelegten, insolventen Flughafen in Parchim gibt es keine Anzeichen, dass der Flugbetrieb in naher Zukunft wieder aufgenommen wird. Derzeit nutzt ein Bremer Logistikunternehmen das Gelände als Umschlagsplatz für Autos. Es liege kein Antrag vor, den Flughafen auch als solchen zu nutzen, so eine Sprecherin des Infrastrukturministeriums. Seit dem 1. April 2019 ist die Kontrollzone des Flughafens deaktiviert - das heißt, es dürfen keine Flugzeuge in Parchim starten oder landen.

Flughafen Parchim meldet Insolvenz an Nordmagazin - 09.05.2019 19:30 Uhr Der Flughafen Parchim hat Insolvenz angemeldet. Ein chinesischer Investor hatte ursprünglich geplant, dort eine internationale Einkaufs- und Hotellandschaft entstehen zu lassen.







Deaktivierung um weitere 90 Tage verlängert

Der nächste Termin ist der 8. Oktober - dann läuft diese Deaktivierung aus. Und das nicht, weil der Flugbetrieb wieder aufgenommen werde, sondern weil die turnusgemäßen 90 Tage abgelaufen seien, so die Ministeriums-Sprecherin. Danach werde die Deaktivierung also um weitere 90 Tage verlängert. Derzeit stehen rund 1500 Autos auf dem Gelände. Sie werden hier zwischengeparkt und dann weiter transportiert, beispielsweise zu Autohändlern. Vor rund einem Jahr hatte die Betreibergesellschaft des Flughafens mit Sitz in Peking Insolvenzantrag gestellt.

